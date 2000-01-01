Хватит терять деньги и репутацию из-за неправильных ссылок!
Пользуясь обычной ссылкой - вы теряете деньги! Многие обрезают у ссылки реферальный "хвост", из за чего ваше приглашение не срабатывает, а вы теряете не только партнера, но и всю структуру, которая приходит за ним.., а это могут быть большие деньги! Создавайте правильные ссылки и зарабатывайте больше!
В один "прекрасный" момент ссылка может начать блокироваться соцсетями, люди не смогут перейти по вашей ссылке, а вы будете терять много клиентов или партнеров. В сервисе вы создите ссылки на собственном домене, который продолжит работать, даже, если соцсеть заблокирует основной сайт проекта!
Представьте, что вы разместили ссылку везде, где можно, и вдруг.. поменялся адрес страницы.. или ссылка начала блокироваться.. или что-то ещё... Вы потратите уйму времени на замену ссылок (если вспомните, где..). В сервисе достаточно заменить адрес перенаправления и все ваши ссылки вновь станут работоспособными!
Если вы не можете определить, откуда именно приходит больше всего ваших клиентов или партнеров, значит вы тратите много времени и денег впустую! С помощью сервиса вы будете видеть, где именно ваша реклама работает эффективнее всего, а где её давать не стоит..
Довольно часто сайты закрываются, забрасываются или меняют адреса. Сервис постоянно отслеживает доступность всех ваших ссылок и сообщает, если какая-то из ваших ссылок перестала работать.
Часто ссылки имеют не очень аккуратный вид. Но, обычные сокращатели ссылок не стоит использовать, т.к. они тоже могут блокироваться, а также, многие люди боятся по ним переходить, не понимая, что может скрыватьсяза такой "абракадаброй". Сервис позволит вам создавать аккуратные короткие ссылки.
Сервис позволяет удобно группировать ссылки по разным категориям, что помогает быстро находить нужные ссылки, контролировать всю статистику по определённому проекту и, при необходимости, вносить изменения. Вам больше не нужно заходить на разные сайты - всё в одном месте!
Если ссылка которую вы где-то разместили, будет заблокирована и показывать предупреждение об угрозе, люди могут подумать, что вы хотите причинить им вред. С помощью сервиса вы создаёте ссылку на собственном домене! И даже, если основную ссылку проекта заспамят, ваша ссылка будет работать!
При оплате сервиса для вас действует 8-уровневая партнёрская программа с моментальными автоматическими выплатами сразу на ваш кошелёк. Подробная информация ниже.
Дополнительные Бонусы
Абсолютно любому делу необходима раскрутка, а максимальное количество дел нужно автоматизировать! В этом разделе собраны качественные сервисы для решения этих задач.
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• http:// .......... - обмен просмотрами, лайками, комментариями на Youtube
Работа с аккаунтами и группами в социальных сетях
• http:// .......... - управление сообществами в Вконтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники
• http:// .......... - управление различными социальными сетями в едином сервисе
• http:// .......... - инструмент для управления неограниченным количеством аккаунтов VK
• http:// .......... - наполнение и ведение групп в различных социальных сетях
• http:// .......... - создание динамических обложек для групп Вконтакте
• http:// .......... - сервис для управления сообществами ВКонтакте
• http:// .......... - мобильное приложения для управления сообществами ВКонтакте
• http:// .......... - приложение для мгновенных уведомлений об активности в группах
• http:// .......... - приложение по поиску заблокированных участников в группе ВК
• http:// .......... - поиск дубликатов, сортировка и перенос фото в группе
• http:// .......... - откройте «Исходный код» и узнайте секрет понравившейся группы
• http:// .......... - редактор и конструктор смайлов ВКонтакте
Виджеты, скрипты и сервисы для повышения конверсии
• http:// .......... - сервис увеличения конверсии и продаж сайта
• http:// .......... - все инструменты взаимодействия с посетителями сайта в одном сервисе
• http:// .......... - идентификация посетителей сайта по профилям в соцсетях
• http:// .......... - отслеживание и модерация комментариев и сообщений в соцсетях
• http:// .......... - сервисы увеличения потока клиентов и прибыли
• http:// .......... - виджет обратного звонка и онлайн-чатов для сайта
• http:// .......... - обратный звонок, форма и коллтрекинг без абонентской платы
• http:// .......... - сервис удержания посетителей сайта и онлайн-чаты
• http:// .......... - онлайн-консультант для сайта. Есть бесплатный вариант
• http:// .......... - сервис онлайн консультирования. Есть бесплатный вариант
• http:// .......... - онлайн консультант для сайта с обратным звонком
• http:// .......... - система комментариев, отзывов, опросов и онлайн-чат для сайта
• http:// .......... - конструктор виджетов без знания кода и программиста
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Комплексное и SEO продвижение сайтов
• http:// .......... - автоматическое продвижение и раскрутка сайтов в поисковых системах
• http:// .......... - автоматизированная рекламная система для продвижения
• http:// .......... - бесплатные SEO-инструменты, программы и сервисы
• http:// .......... - комплексное продвижение сайта + услуги личного менеджера
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• http:// .......... - скачивайте фотографии из Instagram на свой компьютер
+ сборник материалов для онлайн бизнеса
+ участие в партнёрской программе
Подключение дополнительного домена + 70 руб/мес.
При оплате новичка за первый месяц:
• 100 рублей начисляется пригласителю (это мотивирует приглашать новичков)
• по 5 рублей распределяется с 2 по 8 уровни.
При оплате за следующие месяцы:
распределение 84% от стоимости услуг
3 уровень ➝ 8% = min 12 рублей
4 уровень* ➝ 8% = min 12 рублей
5 уровень* ➝ 8% = min 12 рублей
6 уровень* ➝ 8% = min 12 рублей
7 уровень* ➝ 8% = min 12 рублей
8 уровень* ➝ 8% = min 12 рублей
(min) - это минимальное начисление с уровня за месяц. Пользователь может внести оплату сразу за несколько месяцев и заказать дополнительные услуги. При этом, вам сразу начисляется процент от фактической суммы оплаты.
Если на любом уровне вашей структуры кто-то не продлевает доступ к сервису, система его не учитывает и вы получаете доход именно с активных 8 уровней, не теряя денег!
Пример компрессии:
Вам даже не нужно ждать вывода, пользуйтесь деньгами сразу!
(для выплат доступны: Яндекс-Деньги, Qiwi или Payeer)
Потенциал роста вашего ежемесячного дохода к концу первого года,
если в среднем приглашают всего по 2 человека в месяц
По 2 человека указано для примера, количество приглашенных на каждом уровне не ограничено.
В примере не учитывается доход по 100 рублей за каждого новичка.
Если каждый пригласит за всё время 3 человека
|Выплата
|Кол-во человек
|Ежемес. доход
|1 уровень
|42
|3
|126
|2 уровень
|12
|9
|108
|3 уровень
|12
|27
|324
|4 уровень
|12
|81
|972
|5 уровень
|12
|243
|2 916
|6 уровень
|12
|729
|8 748
|7 уровень
|12
|2187
|24 244
|8 уровень
|12
|6561
|78 732
|Общий ежемесячный доход ➝
|118 170
Если каждый пригласит за всё время 4 человека
|Выплата
|Кол-во человек
|Ежемес. доход
|1 уровень
|42
|4
|168
|2 уровень
|12
|16
|192
|3 уровень
|12
|64
|768
|4 уровень
|12
|256
|3 072
|5 уровень
|12
|1024
|12 288
|6 уровень
|12
|4096
|49 152
|7 уровень
|12
|16384
|196 608
|8 уровень
|12
|65536
|786 432
|Общий ежемесячный доход ➝
|1 048 680
Если каждый пригласит за всё время 5 человек
|Выплата
|Кол-во человек
|Ежемес. доход
|1 уровень
|42
|5
|210
|2 уровень
|12
|25
|300
|3 уровень
|12
|125
|1 500
|4 уровень
|12
|625
|7 500
|5 уровень
|12
|3125
|37 500
|6 уровень
|12
|15 625
|187 500
|7 уровень
|12
|78 125
|937 500
|8 уровень
|12
|390 625
|4 687 500
|Общий ежемесячный доход ➝
|5 859 510
Очень много людей зарабатывает на партнёрских программах. А для этого просто необходимо отслеживать статистику и иметь постоянно работоспособные ссылки, которые нельзя обрезать и которые не будут блокироваться соцсетями. Поэтому, сервис просто необходим!
Сетевикам тоже необходим сервис. Они постоянно работают со ссылками и сталкиваются с теми же проблемами. Им нужно отслеживать статистику и обязательно нужна онлайн-визитка.
Аналогично. Они тоже постоянно работают со ссылками, поэтому сервис им нужен!
Любой современный бизнес не обходится без продвижения в интернете. Поэтому, у предпринимателей возникают те же самые проблемы при работе с обычными ссылками, и сервис им тоже необходим!
Для них это идеальное решение! Низкая стоимость сервиса, в сочетании с тем, скольким людям он нужен, позволит очень просто делать рекомендации, а моментальные выплаты на персональный кошелек дают возможность сразу распоряжаться всеми деньгами! Тем более, что всё можно делать, не выходя из дома, или с телефона в любом другом месте!
При серьёзном подходе к делу, а также, учитывая, что партнёрская программа состоит из 8 уровней, можно зарабатывать очень хорошие деньги! Потенциал доходов показан в анимации выше
Техподдержка с 8 до 21 (мск)
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