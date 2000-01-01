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Хватит терять деньги и репутацию из-за неправильных ссылок!
Начните зарабатывать гораздо больше за те же действия!
В сервисе Super-Link вы сможете самостоятельно формировать ссылки в формате вашего собственного домена, что позволит вам:
•➤ Маскировать партнёрские ссылки, чтобы у них не обрезали партнёрский "хвост"
•➤ Избегать блокировки партнёрских ссылок социальными сетями
•➤ Контролировать работоспособность и доступность всех своих ссылок
•➤ Заменить старую или нерабочую ссылку сразу по всему интернету
•➤ Отслеживать статистику уникальных переходов по каждой вашей ссылке
•➤ Удобно группировать все ссылки и контролировать их из единого центра
В результате, вы будете избегать проблем, связанных с обычными или просто сокращенными ссылками и начнёте зарабатывать гораздо больше за те же действия!



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РЕГИСТРАЦИЯ
5 основных МИНУСОВ обычных ссылок и сервисов-сокращателей:
Вы теряете деньги − у обычных ссылок можно обрезать реферальную часть и перейти на сайт напрямую. Это значит, что вы теряете деньги за партнёра и всю структуру, которая придет за ним!
Ссылки могут быть заблокированы социальными сетями или браузерами в любой момент (например, заспамили). Это относится и к обычным ссылкам и к сокращенным через сервисы.
Портится ваша репутация − если соцсеть заблокирует ссылку и она будет показывать предупреждение об угрозе, люди могут подумать, что вы хотите причинить им вред.
Вы не можете влиять на ссылку, когда она много где размещена в интернете. Если ссылка заблокирована или изменился адрес сайта, вам придётся везде (где вспомните) менять её вручную..
Многие боятся переходить по ссылкам вида https://vk.cc/arVTwV или https://clck.ru/MicUg , не понимая, куда они ведут, и воспринимая их, как какую-то "абракадабру".
С помощью сервиса "Super-Link" вы сможете:


••➤ Маскировать партнёрские ссылки, чтобы их нельзя было обрезать

Пользуясь обычной ссылкой - вы теряете деньги! Многие обрезают у ссылки реферальный "хвост", из за чего ваше приглашение не срабатывает, а вы теряете не только партнера, но и всю структуру, которая приходит за ним.., а это могут быть большие деньги! Создавайте правильные ссылки и зарабатывайте больше!

••➤ Избегать блокировки ссылок социальными сетями

В один "прекрасный" момент ссылка может начать блокироваться соцсетями, люди не смогут перейти по вашей ссылке, а вы будете терять много клиентов или партнеров. В сервисе вы создите ссылки на собственном домене, который продолжит работать, даже, если соцсеть заблокирует основной сайт проекта!

••➤ Заменить старую или нерабочую ссылку сразу по всему интернету

Представьте, что вы разместили ссылку везде, где можно, и вдруг.. поменялся адрес страницы.. или ссылка начала блокироваться.. или что-то ещё... Вы потратите уйму времени на замену ссылок (если вспомните, где..). В сервисе достаточно заменить адрес перенаправления и все ваши ссылки вновь станут работоспособными!

••➤ Отслеживать подробную статистику по каждой вашей ссылке

Если вы не можете определить, откуда именно приходит больше всего ваших клиентов или партнеров, значит вы тратите много времени и денег впустую! С помощью сервиса вы будете видеть, где именно ваша реклама работает эффективнее всего, а где её давать не стоит..

••➤ Отслеживать ссылки, которые перестали работать

Довольно часто сайты закрываются, забрасываются или меняют адреса. Сервис постоянно отслеживает доступность всех ваших ссылок и сообщает, если какая-то из ваших ссылок перестала работать.

••➤ Создавать аккуратные короткие ссылки

Часто ссылки имеют не очень аккуратный вид. Но, обычные сокращатели ссылок не стоит использовать, т.к. они тоже могут блокироваться, а также, многие люди боятся по ним переходить, не понимая, что может скрыватьсяза такой "абракадаброй". Сервис позволит вам создавать аккуратные короткие ссылки.

••➤ В одном месте группировать и контролировать все ссылки

Сервис позволяет удобно группировать ссылки по разным категориям, что помогает быстро находить нужные ссылки, контролировать всю статистику по определённому проекту и, при необходимости, вносить изменения. Вам больше не нужно заходить на разные сайты - всё в одном месте!

••➤ Сохранить свою репутацию

Если ссылка которую вы где-то разместили, будет заблокирована и показывать предупреждение об угрозе, люди могут подумать, что вы хотите причинить им вред. С помощью сервиса вы создаёте ссылку на собственном домене! И даже, если основную ссылку проекта заспамят, ваша ссылка будет работать!

••➤ Зарабатывать по партнёрской программе

При оплате сервиса для вас действует 8-уровневая партнёрская программа с моментальными автоматическими выплатами сразу на ваш кошелёк. Подробная информация ниже.



Дополнительные Бонусы
Сборник надёжных сервисов для продвижения, рекламы и автоматизации бизнеса

Абсолютно любому делу необходима раскрутка, а максимальное количество дел нужно автоматизировать! В этом разделе собраны качественные сервисы для решения этих задач.

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Стоимость подключения 2-х доменов к сервису
+ сборник материалов для онлайн бизнеса
+ участие в партнёрской программе
150рублей / месяц

Подключение дополнительного домена + 70 руб/мес.
(на каждом домене можно создавать нужное вам количество ссылок)


РЕГИСТРАЦИЯ

Партнёрская программа
(действует при оплаченном статусе)


При оплате новичка за первый месяц:
• 100 рублей начисляется пригласителю   (это мотивирует приглашать новичков)
• по 5 рублей распределяется с 2 по 8 уровни.

При оплате за следующие месяцы:
распределение 84% от стоимости услуг
1 уровень  ➝ 28% = min 42 рублей
2 уровень  ➝  8%  = min 12 рублей
3 уровень  ➝  8%  = min 12 рублей
4 уровень* ➝ 8%  = min 12 рублей
5 уровень* ➝ 8%  = min 12 рублей
6 уровень* ➝ 8%  = min 12 рублей
7 уровень* ➝ 8%  = min 12 рублей
8 уровень* ➝ 8%  = min 12 рублей
*с 4 по 8 уровни выплаты начисляются при наличии 3-х приглашенных с оплаченным статусом.
(min) - это минимальное начисление с уровня за месяц. Пользователь может внести оплату сразу за несколько месяцев и заказать дополнительные услуги. При этом, вам сразу начисляется процент от фактической суммы оплаты.

В партнёрке действует компрессия. Что это?


Все выплаты поступают автоматически и моментально на ваш личный кошелек.
Вам даже не нужно ждать вывода, пользуйтесь деньгами сразу!
(для выплат доступны: Яндекс-Деньги, Qiwi или Payeer)


Потенциал роста вашего ежемесячного дохода к концу первого года,
если в среднем приглашают всего по 2 человека в месяц


По 2 человека указано для примера, количество приглашенных на каждом уровне не ограничено.
В примере не учитывается доход по 100 рублей за каждого новичка.

посмотреть ещё примеры дохода

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Кому можно рекомендовать сервис "Super-Link"
Сервис необходим всем, кто занимается онлайн бизнесом! Например:


Для работы с партнёрскими программами

Очень много людей зарабатывает на партнёрских программах. А для этого просто необходимо отслеживать статистику и иметь постоянно работоспособные ссылки, которые нельзя обрезать и которые не будут блокироваться соцсетями. Поэтому, сервис просто необходим!


Сетевикам

Сетевикам тоже необходим сервис. Они постоянно работают со ссылками и сталкиваются с теми же проблемами. Им нужно отслеживать статистику и обязательно нужна онлайн-визитка.


Инфобизнесменам

Аналогично. Они тоже постоянно работают со ссылками, поэтому сервис им нужен!


Предпринимателям и компаниям

Любой современный бизнес не обходится без продвижения в интернете. Поэтому, у предпринимателей возникают те же самые проблемы при работе с обычными ссылками, и сервис им тоже необходим!


Тем, кто ищет дополнительный доход

Для них это идеальное решение! Низкая стоимость сервиса, в сочетании с тем, скольким людям он нужен, позволит очень просто делать рекомендации, а моментальные выплаты на персональный кошелек дают возможность сразу распоряжаться всеми деньгами! Тем более, что всё можно делать, не выходя из дома, или с телефона в любом другом месте!


Тем, кто ищет основной доход

При серьёзном подходе к делу, а также, учитывая, что партнёрская программа состоит из 8 уровней, можно зарабатывать очень хорошие деньги! Потенциал доходов показан в анимации выше

Почему пригласить очень просто:
••➤ реальная польза и необходимость сервиса
••➤ доступная стоимость абсолютно для всех
••➤ выгодность приглашения новичков
••➤ быстрый возврат своих денег
••➤ пассивный доход с 8-уровневой глубины
••➤ ежемесячный доход с той же структуры
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